Les colliers à pique sur les chiens bientôt interdits à Bruxelles

(Belga) Les colliers électriques, les colliers étrangleurs et les colliers à pique sur les chiens seront prochainement interdits en Région bruxelloise, annonce lundi le cabinet du ministre régional du Bien-être animal, Bernard Clerfayt. Un avis en ce sens a été émis par le Conseil bruxellois du bien-être animal. Le ministre entend le suivre et imposer l'interdiction.

"L'utilisation de colliers électriques, étrangleurs ou à piques n'est pas sans danger pour les chiens et est depuis longtemps controversée. Plusieurs études tendent d'ailleurs à démontrer que ce type de colliers n'est pas plus efficace que les techniques d'éducation positive pour chiens", explique le cabinet du ministre. Les recherches prouvent que les méthodes d'éducation canine utilisant les colliers électriques induisent des risques plus élevés d'agression, de peur, d'anxiété et d'autres comportements indésirables tout en diminuant la qualité de la relation avec le responsable du chien, poursuit-il. Prenant l'exemple du collier électrique, les experts soulignent que "sans minutage parfait entre le comportement indésirable et le choc électrique, le chien ne parvient pas à faire l'association et pourrait développer un comportement agressif". Le Conseil bruxellois du bien-être animal recommande l'interdiction pure et simple de ce type de colliers et recommande la promotion de méthodes de dressage positives. (Belga)