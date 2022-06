Gino, 9 ans, retrouvé mort aux Pays-Bas: le suspect sera entendu demain

L'homme suspecté d'être impliqué dans la mort de Gino, l'enfant de neuf ans dont le corps a été retrouvé samedi matin à Geelen dans le Limbourg néerlandais, sera entendu mardi à Roermond, aux Pays-Bas, a indiqué lundi matin un porte-parole du ministère public de Maastricht. Un juge d'instruction décidera alors de la prolongation ou non de son mandat d'arrêt.



Le suspect, Donny M., âgé de 22 ans, est non seulement soupçonné d'être impliqué dans la mort du garçon mais il est également suspecté d'enlèvement. Gino a été vu pour la dernière mercredi soir sur un terrain de football, où il jouait avec plusieurs enfants. Le garçon, qui vivait à Maastricht, séjournait depuis une semaine à Kerkrade, près de la frontière allemande, chez sa soeur de 32 ans, parce que sa mère était malade et ne pouvait pas s'en occuper.

Une alerte concernant sa disparition avait été lancée jeudi vers 16h00. Des centaines de personnes l'ont cherché pendant deux jours à Kerkrade et à Landgraaf, où une trottinette ressemblant beaucoup à celle de Gino avait été découverte jeudi dans une piscine.

Dimanche, un suspect a été interpellé. Sur la base de ses indications, le cadavre de l'enfant a été retrouvé derrière une habitation incendiée à Geleen. La police a précisé que l'individu était connu de ses services et de ceux de la justice. En isolement, le suspect ne peut interagir qu'avec son avocat.