Gino, 9 ans, retrouvé mort aux Pays-Bas: les fouilles au domicile du suspect en cours

La police continuait, lundi, à fouiller l'appartement de Geleen où vit l'homme suspecté d'être impliqué dans l'enlèvement et le décès de Gino. Le procureur du Roi s'est également rendu sur les lieux.



Gino a été vu pour la dernière mercredi soir sur un terrain de football, où il jouait avec plusieurs enfants. Le garçon, qui vivait à Maastricht, séjournait depuis une semaine à Kerkrade, près de la frontière allemande, chez sa soeur de 32 ans, parce que sa mère était malade et ne pouvait pas s'en occuper. Une alerte concernant sa disparition avait été lancée jeudi vers 16h00. Des centaines de personnes l'ont cherché pendant deux jours à Kerkrade et à Landgraaf, où une trottinette ressemblant beaucoup à celle de Gino avait été découverte jeudi dans une piscine. Son corps a été retrouvé samedi matin.