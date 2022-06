Une importante quantité de drogue saisie au terme d'une course-poursuite à Waregem

(Belga) La police a saisi une importante quantité de drogue dimanche après-midi à Waregem à bord d'une voiture immatriculée en France et ce au terme d'une course-poursuite débutée en Flandre orientale. Deux ressortissants français ont été interpellés, a indiqué lundi la section de Courtrai du parquet de Flandre occidentale.

Les forces de l'ordre avaient repéré dimanche vers 16h30 un véhicule immatriculé en France qui circulait sur la E17 en direction d'Anvers. La police fédérale des autoroutes et la police anversoise ont alors pris la voiture suspecte en chasse. Celle-ci a pris la direction de Courtrai avec l'intention probable de traverser la frontière française non sans avoir commis plusieurs infractions au code de la route. La police anversoise a tiré à sept reprises dans les roues du véhicule qui s'est immobilisé à Waregem. Le passager de la voiture a encore tenté de fuir avant d'être interpellé de même que le conducteur. Il s'agit de deux ressortissants français âgés de 32 et 28 ans. Une importante quantité de drogue et plusieurs téléphones portables ont été retrouvés à bord de leur véhicule. Les deux hommes comparaîtront demain/mardi devant le juge d'instruction. (Belga)