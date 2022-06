Une première rencontre sportive entre des jeunes et des policiers à Bruxelles

(Belga) Une quinzaine de policiers de la communauté sportive en ligne "Leathlete" et une quinzaine de jeunes de l'ASBL "Road to Glory" avec leurs parrains ont participé lundi soir à une première rencontre sportive dans la salle Brussels Fight Sport située rue Roger Vander Weyden à Bruxelles.

"J'ai le sentiment qu'on voit surtout - et dans les médias aussi - le mauvais côté des relations entre les jeunes et les policiers, mais mon expérience sur le terrain me fait dire que tout ne va pas si mal", a remarqué un policier de Bruxelles-Ixelles à l'initiative du projet. "À la police, il est difficile d'organiser des choses au niveau de la base, car il faut passer par la hiérarchie, mettre d'accord beaucoup de monde... On a donc choisi d'organiser une rencontre en dehors du travail, en lien avec notre communauté "Leathlete", avec laquelle on fait déjà depuis 3 ans des entraînements entre policiers sur notre temps libre". Son envie de rencontrer des jeunes en difficulté par le sport a rejoint celle de l'avocat bruxellois Younes Sebbarh, qui a fondé l'ASBL Road to Glory". "Beaucoup proposent aux jeunes de milieux défavorisés des activités pour les soutenir au niveau scolaire ou pour leur faire découvrir des métiers, mais il y a aussi des jeunes qui restent à traîner en rue et je trouvais qu'il manquait d'initiatives non répressives pour ces jeunes qui font des bêtises. Ce sont des jeunes très difficiles à attirer. On a voulu aller vers eux en passant par leurs centres d'intérêt et on a pensé aux sports de combat". Ils peuvent s'entraîner tous frais payés avec des parrains, qui ont des métiers divers, et sont accompagnés dans certaines de leurs démarches scolaires et professionnelles. (Belga)