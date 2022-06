Israël: camouflet pour la coalition mise en minorité sur un vote pro-colons

(Belga) L'opposition israélienne a infligé tard lundi soir un camouflet à la coalition menée par le Premier ministre Naftali Bennett en réunissant une majorité de voix contre un projet de loi visant à proroger l'application de la loi israélienne aux colons de Cisjordanie occupée.

En vigueur depuis l'occupation israélienne de la Cisjordanie, en 1967, cette loi - qui stipule que les colons en Cisjordanie bénéficient des mêmes droits que les citoyens vivant sur le territoire d'Israël - est automatiquement ratifiée tous les cinq ans par le Parlement. Mais mardi soir, deux membres de la coalition hétéroclite, un député du parti arabe Raam et une députée de la formation Meretz (gauche), ont voté en première lecture contre le projet de loi, ne remettant pas en cause pour le moment le maintien de cette juridiction, mais plutôt la stabilité du gouvernement dirigé par Naftali Bennett. L'opposition, qui avait annoncé voter contre ce projet simplement pour montrer sa défiance envers le gouvernement, a réuni au total 58 voix contre 52 pour la coalition qui a perdu récemment sa majorité en chambre. Dans le cas où la "loi sur la Judée-Samarie" (nom donné par Israël à la Cisjordanie occupée, ndlr) ne serait pas votée le 1er juillet, les plus de 475.000 Israéliens vivant dans les colonies de Cisjordanie ne pourront plus bénéficier des mêmes droits que les autres citoyens israéliens, y compris le droit de vote. Selon les commentateurs israéliens, l'opposition de droite, dirigée par l'ex-Premier ministre Benjamin Netanyahu, n'a pas l'intention de bloquer le renouvellement de ces dispositions pro-colons mais plutôt d'affaiblir le gouvernement de M. Bennett, un dirigeant pourtant lui-même favorable à l'expansion des colonies, en montrant que sa coalition hétéroclite ne peut adopter cette loi.