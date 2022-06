Législatives: la Macronie et la Nupes à couteaux tirés

A cinq jours du premier tour des législatives, la campagne tourne au vinaigre entre les camps d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon qui a fait une percée dans le vote des Français de l'étranger.

Le ton n'a cessé de monter pendant tout le week-end de Pentecôte, la cheffe de file du RN Marine Le Pen revenant dans l'arène pour attaquer à la fois Emmnanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avec qui elle se dispute la place de premier opposant.

Le patron de La République en marche, Stanislas Guérini, a appelé lundi à faire campagne "encore plus fort" en vue du premier tour dimanche.

"Maintenant il faut gagner. On doit se rassembler face au cartel mélenchoniste", a insisté Stanislas Guérini, pour qui la Nupes, "c'est la soumission à Jean-Luc Mélenchon" et "la sortie déguisée de l'Europe, la sortie de l’Otan" et "du nucléaire".

Emmanuel Macron devrait faire plusieurs déplacements cette semaine pour "illustrer les priorités du quinquennat", axés "sur la jeunesse et sécurité du quotidien" après la santé et l'éducation la semaine passée, a indiqué son entourage à l'AFP.

La Première ministre Elisabeth Borne donnera elle une longue interview à France Bleue après un week-end de campagne dans sa circonscription du Calvados, accompagnée samedi d'Edouard Philippe.

Les candidats de la macronie sont arrivés majoritairement en tête chez les Français de l'étranger mais la Nupes a réalisé une percée, en se qualifiant dans 10 circonscriptions sur 11, au lieu de 5 en 2017.

Illustration de cette dynamique, un pilier de la macronie et député sortant, Roland Lescure, est arrivé en tête (35,08%) mais avec 22 points de moins qu'en 2017 et talonné par la candidate de la Nupes Florence Roger (33%).

Après cette avancée, Manuel Bompard, bras droit de Jean-Luc Mélenchon, a répété "croire fort" à la possibilité d'une majorité de la Nupes à l'Assemblée, pour que M. Mélenchon devienne "Premier ministre".

Il a adressé une réponse peu amène à Emmanuel Macron qui a affirmé qu'"aucun parti politique ne peut imposer un nom au président": "si bonhomme, tu vas le nommer!", a affirmé le bras droit de Jean-Luc Mélenchon.

Une envolée qui a immédiatement déclenché l'ire des macronistes, à commencer par la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire. "Vous bafouez sans vergogne le respect républicain le plus élémentaire", a-t-elle jugé sur Twitter.

- Appels à la mobilisation -

Jean-Luc Mélenchon s'est attiré de nouvelles foudres en tweetant "la police tue" après un contrôle à l'issue duquel une passagère a été tuée par des tirs policiers samedi à Paris.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est insurgé contre ces déclarations, estimant qu'insulter les forces de l'ordre "déshonore ceux qui veulent gouverner".

Marine Le Pen a elle aussi vivement attaqué son rival de gauche: "A quelques jours de sa retraite politique, il fait donc le choix du déshonneur en rompant définitivement avec les valeurs de la République française", a cinglé Mme Le Pen.

La finaliste de la présidentielle a également visé le président réélu, assurant dimanche qu'il était "encore temps d'empêcher Macron de disposer de tous les pouvoirs" et de "vaincre la malédiction d'un mode de scrutin injuste, qui maintient en place un système vermoulu", multipliant les appels à la mobilisation.

"Non seulement allez voter mais donnez-moi 100 à 150 députés. Aidez-moi à vous aider", a-t-elle plaidé alors que son électorat, classes populaires et jeunes en tête, est plus enclin que d'autres à s'abstenir et que jusqu'à présent elle ne parlait que de 15 voire 60 députés.

La candidate d'extrême droite sera dans le Loiret mardi pour soutenir le candidat RN Thomas Ménagé, en position de l'emporter face... à l'ancien ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer.

L'ex-ministre s'est fait asperger samedi de crème chantilly par deux enseignants et a reçu le soutien de la classe politique qui dénonce les violences régulières à l'encontre d'élus.

Poursuivis pour "violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail", les deux enseignants ont expliqué à l'AFP ne pas avoir prémédité leur acte et dénoncent sur Twitter une Education nationale "en chute libre" alors que M. Blanquer "a lui son parachute pour les législatives".

Jean-Luc Mélenchon et la Nupes tiendront mardi une conférence de presse pour présenter leurs propositions économiques.