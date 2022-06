Prévisions météo - En un mot? AVERSES

Ce matin, le temps sera d'abord très nuageux avec quelques petites averses à partir de la frontière française. Plus tard, nous prévoyons également quelques éclaircies, qui alterneront avec des nuages et des averses. Localement, quelques averses intenses seront possibles, peut-être même avec un coup de tonnerre. Les températures maximales oscilleront entre 15 ou 16 degrés en Hautes Fagnes, et 20 ou localement 21 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-ouest puis devenant modéré et virant à l'ouest.

Ce soir et cette nuit, la tendance aux averses diminuera. Mais pendant la deuxième partie de la nuit, la nébulosité augmentera et au petit matin, il pleuvra dans la partie ouest du pays. Minima entre 9 et 14 degrés. Vent généralement faible de secteur sud.

Mercredi, une zone de pluie active traversera le pays d'ouest en est. Le temps sera donc très nuageux avec parfois des pluies modérées. A partir de l'ouest, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies. Mais il pourra encore y avoir de fortes averses, avec un risque d'orages. Les températures maximales seront comprises entre 13 degrés dans les Hautes-Fagnes et 20 ou 21 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera modéré du sud, mais il tournera au sud-ouest à ouest après le passage de la zone de pluie. Surtout dans l'ouest du pays, le vent pourra se renforcer pour devenir modéré à assez fort.

Jeudi, à l'arrière de la perturbation, le temps restera instable en matinée avec encore un risque d’averses, parfois ponctué de quelques coups de tonnerre. Dans l'après-midi, le temps deviendra sec sur l'ouest et ensuite sur le centre aussi avec davantage de soleil. En soirée, le temps devrait devenir généralement sec avec de larges éclaircies sur l'ensemble des régions. Maxima entre 13 degrés en Haute Ardenne et 19 ou 20 degrés dans le centre. Vent modéré d'ouest, tournant au nord-ouest.

Vendredi, la journée débutera sous le soleil. Ensuite, des champs nuageux se développeront mais le temps restera généralement sec. Maxima en hausse, oscillant entre 17 degrés en Hautes Fagnes et 23 degrés localement en plaine. Vent faible à modéré de sud-ouest.