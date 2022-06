"Une pierre a touché le casque d'un de nos pompiers": des pompiers ont été victimes de jets de pierres à Forest

Une équipe de pompiers, envoyée sur le lieu d'un incendie à Forest mardi vers minuit, a été la cible de jets de projectiles, a déclaré le Service d'Intervention et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) de Bruxelles mardi. Une plainte sera déposée.



"Une de nos équipes, envoyée avec autopompe pour éteindre un feu sur la voie publique, mardi vers minuit, rue de Mérode à Forest, a été victime d'un caillassage par un groupe de personnes", a affirmé Walter Derieuw, porte-parole du SIAMU de Bruxelles. "Il y a des impacts sur notre véhicule et une pierre a touché le casque d'un de nos pompiers. Notre personnel s'est ensuite immédiatement mis en sécurité", a poursuivi le porte-parole. "Heureusement, il n'y a pas de blessés, mais ces faits ont des conséquences psychologiques. Une plainte sera déposée et un soutien est prévu pour l'équipe qui a été victime."