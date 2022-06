Vincent Van Peteghem visite le tout nouveau point de contrôle douanier de Bruxelles-Midi

(Belga) Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem était présent mardi à la gare de Bruxelles-Midi afin de visiter le nouveau poste de contrôle de la douane. Les voyageurs qui arriveront en Eurostar en provenance de Londres y seront dorénavant contrôlés de manière plus stricte, le Royaume-Uni ne faisant plus partie de l'Union européenne depuis le Brexit.

Ce genre de contrôles renforcés est une conséquence de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Depuis l'officialisation du Brexit le 31 janvier 2020, les voyageurs doivent prendre en compte le fait que les marchandises achetées ne peuvent plus entrer en Belgique gratuitement ou sans limites. Dès lors, le nombre de cigarettes, de bouteilles d'alcool ou d'argent en liquide qui passent la frontière est limité, et des droits d'importation doivent également être payés pour d'autres marchandises comme les montres ou les chaussures. Ces règles douanières supplémentaires signifient aussi plus de contrôles. De ce fait, le ministre Van Peteghem a fait construire un nouveau poste douanier à la gare de Bruxelles-Midi, terminus de l'Eurostar. Un chien renifleur viendra en aide aux douaniers dans la détection de voyageurs susceptibles de transporter sur eux ou dans leurs bagages des objets suspects ou prohibés. L'ensemble des vérifications nécessaires pourra être effectué dans ce nouveau point de contrôle. "Nous devons maintenant faire en sorte que ces contrôles se déroulent de la manière la plus fluide et la plus efficace possible pour les voyageurs. Beaucoup de personnes pensent que l'on ne peut être contrôlé que lorsqu'on voyage en avion, mais on peut bien évidemment l'être aussi quand on voyage en train", a expliqué Vincent Van Peteghem. Les voyageurs peuvent consulter le site du SPF Finances afin de savoir quels produits ils sont autorisés à emporter avec eux gratuitement. (Belga)