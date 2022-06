Procureur paraguayen assassiné: les tueurs le suivaient grâce aux réseaux sociaux

(Belga) Les assassins du procureur anti-mafia paraguayen, tué le 10 mai sur une île des Caraïbes colombiennes, le suivaient à la trace grâce aux publications de son épouse sur les réseaux sociaux, selon les détails de l'enquête révélés mardi en Colombie.

Quatre des cinq personnes arrêtées vendredi à Medellin (nord-ouest), la deuxième ville de Colombie, ont plaidé coupable, a indiqué au cours d'une conférence de presse le procureur Francisco Barbosa. Ces suspects étaient "réunis depuis le 5 mai à Medellin pour organiser le crime, avec différentes fonctions au sein de l'opération", a expliqué M. Barbosa. Une sixième personne impliquée serait en fuite au Venezuela, a-t-il précisé. Cette "structure criminelle" était dirigée par un dénommé Francisco Correa, qui a contacté le tueur à gages et deux autres personnes, dont une femme, pour "suivre et localiser" le couple. Marcelo Pecci, un procureur paraguayen de 45 ans spécialisé dans la lutte contre le trafic de drogue et le blanchiment, a été assassiné le 10 mai sur l'île de Baru au large de la Colombie où il passait sa lune de miel avec son épouse, la journaliste colombienne Claudia Aguilera, enceinte depuis peu. "Les criminels ont déclaré qu'à de nombreuses reprises ils étaient perdus, mais grâce aux réseaux sociaux ils ont réussi à localiser" le procureur dans un hôtel de luxe de Baru où il a été finalement exécuté par deux hommes débarqués sur la plage en jetski, selon M. Barbosa. Les autorités n'ont pas déterminé les commanditaires du meurtre. Mais selon le bureau du procureur colombien, les assaillants se sont partagé quelque 530.000 dollars. Le meurtre du procureur a provoqué une onde de choc au Paraguay où des milliers de personnes avaient manifesté à Asuncion. (Belga)