Journée SOS impôts sur Bel RTL: des experts-comptables vous aident à remplir votre déclaration fiscale

Ce mercredi 8 juin, c’est la journée SOS Impôts sur Bel RTL. Des experts comptables agréés sont à votre écoute pour vous aider à remplir votre déclaration fiscale. Comment la remplir? Comment la déposer ? Que doit-on vérifier ? Comment l’optimiser ? Vous aurez toutes vos réponses grâce aux experts durant cette journée.

Un seul numéro pour obtenir des conseils afin d’accomplir au mieux cette formalité obligatoire : 0800 23.530.

Les experts comptables agréés de l’institut I.T.A.A. vous donneront des conseils pour vous aider à remplir votre déclaration fiscale. Ils répondront à toutes vos questions hors antenne entre 8h30 et 17h, pour ensuite vous proposer un récapitulatif des questions les plus couramment posées lors d'un Facebook live diffusé pendant la journée et pendant le RTL Info 18h00.