Vous avez télétravaillé en 2021: est-ce que vos indemnités seront taxées?

A l’occasion de la journée SOS impôts sur Bel RTL, nous nous penchons sur les questions liées au télétravail. Avec la pandémie, beaucoup de citoyens ont dû travailler à la maison. Comment doivent être traitées les indemnités reçues dans la déclaration fiscale ?

Magali a télétravaillé en 2021, de manière obligatoire au début avec une aide de 60 euros par mois de son employeur, deux jours par semaine aujourd’hui avec une aide de 30 euros par mois. Au moment de remplir sa déclaration d’impôts, elle se pose des questions : "On a cette indemnité mais de là à savoir si on va être taxé dessus et à combien ? Aucune idée".

Frais forfaitaires ou frais réels?

L’expert-comptable agréé Marc Van Thournout répond : "En général, la plupart des personnes qui travaillent déduisent les frais forfaitaires, c’est-à-dire qu’on est sur 30 % avec un peu moins de 5.000 euros et l’indemnité qui est versée par l’employeur, elle est exonérée".

Mais Magali a dû aménager un bureau à l’étage à ses frais : "Cela nous a coûté beaucoup plus cher que ce que l’on reçoit par jour, c’est logique". Dans ce cas-ci, a-t-on intérêt à passer aux frais réels ? Ce n’est pas si évident, pour Marc Van Thournout : "Il faut prendre sa calculette et alors décortiquer tous ses frais. Lorsqu’on va sur les frais réels, on a souvent la voiture mais ici la voiture elle a peu roulé puisqu’on a fait du télétravail, donc il y a vraiment un calcul à faire pour comparer".