Bruxelles: ils vendaient leur drogue sur les réseaux sociaux et proposaient des livraisons à trottinette

Six membres d'un réseau de vente de stupéfiants, organisé sur les réseaux sociaux, ont été interpellés à la suite d'une enquête de plusieurs mois menée par la section "recherche" de la zone de police Bruxelles-Ouest, a communiqué cette dernière mercredi. Dans des vidéos et des photos Snapchat, les dealers se vantaient d'être les "numéro un" de la vente de haschisch sur Bruxelles, selon la police.



"Tout a commencé en janvier 2022, lorsque les enquêteurs ont découvert plusieurs comptes Snapchat proposant des stupéfiants. Ces comptes ont été créés avec une véritable "team marketing".

Dans des vidéos et des photos, les auteurs, qui se targuaient d'être les 'numéro un' des vendeurs de haschisch sur Bruxelles, proposaient différentes variétés d'herbes et de résine de cannabis, avec un logo et des sachets personnalisés. Ils promettaient une livraison à domicile. Moto, trottinette, vélo, voiture et même utilisation du service de location de voiture avec chauffeur Heetch... Tout était possible pour livrer la marchandise le plus rapidement possible.

Afin de ne rater aucune vente et d'être le plus efficace possible sur les réseaux sociaux, les auteurs utilisaient même un QR code renvoyant sur une autre plateforme, Telegram, pour la vente", a relaté la police. Quatre des six suspects identifiés ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles. L'un d'entre eux a été placé sous mandat d'arrêt. Deux autres, en aveu, ont été libérés sous conditions. L'enquête se poursuit. De nombreux devoirs sont encore en cours.