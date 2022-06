Les livrets de mariage ont la cote, même s'ils n'ont plus aucune valeur juridique: "C'est un carnet-souvenir pour les mariés"

Le carnet de mariage n'a dorénavant plus qu'une valeur symbolique. Certaines communes, comme Namur, ont décidé de le proposer aux mariés et de le customiser.

Le carnet de mariage de Paul et Jacqueline est rangé au fond d'un tiroir. Le couple s'est dit "oui" en 1969. "C'était en latin", remarque Paul au sujet du carnet. 53 ans plus tard, ce document a toujours de la valeur pour eux. "Ça rappelle toute notre vie finalement. Enfin le début de la vie à deux. Je trouve que c'est bien", confie Jacqueline.

"Avant, administrativement, on avait peut-être besoin du carnet de mariage. Quand on a acheté la maison par exemple. Ou bien quand on a vendu un terrain ou des choses comme ça, le notaire demandait le carnet de mariage", raconte Paul.



Depuis 2019, avec la numérisation de l'état-civil, ce livret n'a plus de valeur juridique. Il n'est donc plus obligatoire, mais il est toujours proposé dans de nombreuses communes et certaines le personnalisent, notamment Namur. "On a, entre autres, les paroles de Li Bia Bouquet qui est l'hymne de Namur. On apprécie de partager les paroles avec les futurs mariés. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, une mise en avant de notre folklore. On le fait également en mettant en avant les molons, les échasseurs, les petits dessins...", raconte Charlotte Deborsu, échevine de l'état-civil à Namur.



Son coût ? 25 euros, mais pour 20 euros de plus, les époux peuvent aussi opter pour un carnet encore plus personnalisé. "Vous avez un encart qui permet de mettre la photo qu'on prend le jour de la cérémonie avec un polaroid, explique Charlotte Deborsu. C'est véritablement un carnet-souvenir finalement pour les mariés, où ils peuvent coller les photos de ce jour si important pour eux. Le but avant tout, c'est de faire plaisir aux futurs mariés. Il n'y a aucune obligation à ce qu'ils prennent ce carnet-là."



Ces carnets embellis ont la cote. Même s'ils n'ont plus de valeur juridique, ils restent un souvenir sentimental pour les mariés.