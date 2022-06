Une TV loupe, une tablette braille et des cartes de géographie en 2 dimensions: Julia, malvoyante, s'apprête à passer son CEB 

Julia a 12 ans. Comme la plupart des élèves de son âge, elle prépare le CEB, le certificat d'étude de base. Même si elle fréquente une école classique à Jurbize, Julia est malvoyante. C'est donc un examen un peu particulier qu'elle s'apprête à passer la semaine prochaine.

Grâce à sa télé loupe, Julia peut suivre le cours plus facilement. "Grâce au matériel, je peux suivre exactement comme les autres", nous confie-t-elle. C'est la dernière semaine pour réviser le CEB. Julia passera l'examen en braille. La jeune fille se sent prête. "Sur ma tablette braille, j'ai un clavier. C'est là que j'écris toutes les touches de braille. Ensuite, il y a une ligne pour me relire. Il y a aussi une synthèse vocale, je mets des écouteurs pour entendre", explique la fillette.

En plus de tous ces outils, une accompagnatrice est présente durant trois matinées par semaine. Tous les documents doivent être adaptés. Par exemple, le CEB comportera des éléments en deux dimensions. "Les cartes de géographie sont retranscrites en braille et sont en deux dimensions", explique Pascale Trussart, son accompagnatrice.

Ces outils permettent à Julia de suivre une scolarité dans l'enseignement classique. "C'est très important car elle n'a aucune difficulté d'apprentissage. Julia est une enfant qui apprend très bien et comprend très vite les choses. Donc elle a tout à fait sa place dans l'enseignement classique", indique Laurence Biagi, institutrice. "On l'accepte tous très bien. Elle nous a montré comment elle utilisait sa TV loupe, sa tablette braille", souffle l'une de ses camarades. "Je sais que ça doit être super dur de connaître les touches. Moi, à sa place, je sais que je n'y arriverai pas", ajoute une autre.

Après les révisions du CEB, la classe se lance dans les répétitions du spectacle de fin d'année. Une activité à laquelle Julia prend place avec plaisir et détermination.