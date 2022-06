Foo Fighters rendra hommage à son batteur Taylor Hawkins à Londres et Los Angeles

Le groupe de rock américain Foo Fighters, qui avait annulé sa tournée 2022 après la mort en mars de son batteur, Taylor Hawkins, a annoncé mercredi deux concerts pour lui rendre hommage en septembre, à Londres et Los Angeles.

Ces concerts, le 3 septembre au stade Wembley de Londres et le 27 au Forum d'Inglewood, à Los Angeles, réuniront des artistes, dont la liste n'est pas encore connue, la famille Hawkins et, "bien sûr, ses frères des Foo Fighters pour célébrer la mémoire de Taylor et son héritage en tant qu'icône mondiale du rock", indique le groupe dans un communiqué.

Reconnaissable à son énergie sur scène, figure et pilier du groupe de Dave Grohl, dont il faisait partie depuis 1997, le batteur était brutalement décédé à 50 ans dans la nuit du 25 au 26 mars dans un hôtel de Bogota, avant un concert dans la capitale colombienne.

Le groupe, qui a marqué l'histoire du rock alternatif, avait annoncé dans la foulée l'annulation de sa tournée mondiale et n'était pas apparu aux Grammy Awards, le 3 avril, où il avait remporté trois nouvelles récompenses -- meilleur album rock, meilleure chanson rock, meilleure performance rock -- portant son total à 15.

Des hommages avaient afflué dans le monde du rock et de la musique, à l'instar de la chanteuse Billie Eilish, apparue avec un tee-shirt à l'effigie du batteur sur la scène des Grammy Awards.