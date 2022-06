Le gouvernement promet un chèque mazout de 200€ pour alléger la facture: QUAND va-t-il être versé?

Vous êtes nombreux à nous demander via le bouton orange Alertez-nous : quand est-ce que la prime mazout sera-t-elle enfin versée ? Ces 200€ ont été annoncés par le gouvernement le 15 mars dernier, mais aujourd'hui, toujours rien.

Remplir sa cuve à mazout est devenu de plus en plus cher depuis la guerre en Ukraine. Pour alléger la facture, de nombreux citoyens comptent sur le chèque mazout. Cette mesure avait été annoncée le 15 mars dernier par le gouvernement fédéral pour alléger les factures. Ce jour-là, Pierre-Yves Dermagne, ministre de l'Économie et du Travail, expliquer que cette réduction de 200€ serait mise en place "dans les prochains jours". Mais entre temps, les prochains jours se sont transformés en mois.

Via le bouton orange Alertez-Nous, vous êtes donc nombreux à nous interpeller sur ce chèque. "En avril, on nous avait annoncé une plateforme dès juin pour en faire la demande… et toujours rien… Quid ?" nous écrit Sarah. "Cela fait un bout de temps que l'on n'entend plus rien à ce sujet. Avez-vous des infos ?", nous demande André.

Un processus législatif qui prend du temps

Le projet de loi doit en fait être approuvé en Conseil des ministres à la fin de la semaine. Il doit ensuite être voté au Parlement. C'est un processus législatif qui prend du temps."Le timing théorique est prévu pour fin juin, début juillet. Dès ce moment-là, effectivement, il va y avoir toute la logistique informatique pour permettre à chaque citoyen d'introduire sa demande pour avoir son chèque de 200€" clarifie Olivier Neyrinck, porte-parole de la Fédération des négociants en combustibles.

Sur Internet ou via un formulaire papier fourni par le SPF économie, les ménages éligibles devront ensuite indiquer leurs coordonnées, leur numéro de registre national, la facture de votre livraison de mazout et une preuve de paiement. Ces données seront ensuite contrôlées pour éviter les fraudes. "Chaque distributeur va également son fichier client dans lequel va figurer le numéro de la facture et également le fait qu'elle a été, ou pas, honorée au niveau du payement" , précise Olivier Neyrinck.

Ce chèque mazout est une prime unique pour chaque ménage qui chauffe sa résidence principale au mazout ou au propane. Il est octroyé pour toute livraison effectuée après le 15 novembre 2021, jusqu'à la même date en 2022. Le délai du versement des 200€ devrait ensuite être de un mois et demi. Les versements devraient tous avoir eu lieu avant la fin de l'année.