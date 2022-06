La reine Paola et le roi Albert ont fait leur première apparition publique après plusieurs mois d'absence

Ce sont les premières images, en public, de nos anciens souverains depuis près de 4 mois. Le Roi Albert et la Reine Paola, ont fait une apparition ce mercredi après-midi lors de la remise des prix de la fondation de la reine Paola pour l'enseignement. En mars dernier, la reine Paola s'était fracturé le col huméral droit lors d'une chute. Elle avait alors dû observer une période de convalescence de huit semaines, durant laquelle elle n'a pas pu honorer ses activités officielles.

Pour cette 26e édition, le prix s'intéressait aux enseignants et aux équipes scolaires de l'enseignement ordinaire et spécialisé maternel et primaire pour tous les réseaux des communautés francophone et néerlandophone. Le lauréat wallon est Yves Paul Muret, professeur de sixième primaire à l'école Saint-Joseph d'Ohain, pour avoir lancé un projet de roman basé sur un fait historique avec ses élèves.

En plus de l'écriture, ces derniers ont également dû illustrer les différents chapitres et assurer la promotion du livre, notamment en réalisant un spot publicitaire, en lançant une campagne de crowdfunding et en parlant du livre à la presse. L'ouvrage a ensuite été mis en vente. L'école maternelle "De Springplank" à Bruges est lauréate pour la Flandre grâce à son "approche innovante de l'école maternelle".

L'établissement se concentre sur les enjeux du 21ème siècle telles que l'éducation culturelle ou la sensibilisation aux questions de genre via un enseignement en équipe et le développement d'un environnement d'apprentissage créatif. Les deux lauréats ont remporté chacun un prix d'une valeur de 6.500 euros.

Chaque année depuis 1996, le prix Reine Paola pour l'Enseignement récompense les enseignants "qui transmettent non seulement leur savoir, mais construisent harmonieusement la personnalité de leurs élèves par le biais de réalisations pédagogiques concrètes et originales."

Le prix est décerné par un jury indépendant composé de personnalités du monde académique, social, économique et éducatif. Pour l'année 2022-2023, le Prix Reine Paola s'adressera aux professeurs de l'enseignement secondaire classique et spécialisé en Wallonie et en Flandre.