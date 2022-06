En visite au Congo, le roi Philippe a décoré un caporal âgé de 100 ans et qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale

Le roi Philippe a déposé mercredi matin une gerbe de fleurs au pied du Mémorial aux anciens combattants de Kinshasa et décoré le caporal Albert Kunyuku, qui vient de fêter ses 100 ans et avait été enrôlé dans la Force publique en 1940.



La Force publique a été impliquée dans les deux Guerres mondiales sur le continent africain, au Moyen-Orient et jusqu'en Asie. Elle a même obtenu des victoires retentissantes qui ont contribué à la victoire des Alliés, a rappelé le ministre congolais de la Défense lors de son introduction. Un seul ancien combattant de la Force publique qui a participé à la Seconde Guerre mondiale est encore en vie. Il s'agit du caporal Kunyuku qui a atteint l'âge de 100 ans le 21 mai 2022. Enrôlé en 1940, il a fait partie du contingent militaire d'appui médical de la Force publique envoyé en Birmanie en 1945.

Il est le président de l'association des anciens combattants du Congo et a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre Kabila-Lumumba le 30 juin 2020 par le président Tshisekedi. Avant l'arrivée du Roi, le caporal a reçu les hommages du Premier ministre Alexander De Croo, qui s'est dit "très honoré de (le) rencontrer". Le souverain a d'abord déposé une gerbe de fleurs rendant hommage à l'ensemble des anciens combattants et porteurs de la Force publique qui ont participé à la victoire des Alliés, se recueillant longuement face au monument, les yeux fermés.

Le roi Philippe a ensuite officiellement décoré le caporal Kunyuku de l'Ordre de la Couronne et lui a longuement serré la main, avant de prendre la direction du Musée national. La journée de la délégation belge se poursuit à la mi-journée au Palais de la Nation, résidence officielle du président de la République, où les souverains visiteront les lieux en compagnie du couple présidentiel. Alexander De Croo et son homologue congolais s'adresseront brièvement à la presse dans la foulée.