Algérie: restrictions sur les transactions commerciales avec l'Espagne

(Belga) Un organisme bancaire clé en Algérie a annoncé des restrictions sur les transactions commerciales avec l'Espagne, après la suspension du traité de coopération liant les deux pays, selon un document publié mercredi soir par des médias locaux.

A la "suite de la suspension du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec le Royaume d'Espagne, il vous est demandé de procéder au gel des domiciliations bancaires des opérations de commerce extérieur de produits et services, de et vers l'Espagne à compter du jeudi 09 juin", écrit l'Association des banques et des établissements financiers (ABEF), dans une note adressée aux directeurs des banques et des établissements financiers. Aucune annonce officielle n'a été faite pour l'heure concernant cette décision de gel des domiciliations bancaires de commerce extérieur de et vers l'Espagne. L'Algérie a suspendu mercredi un "traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération" conclu en 2002 avec l'Espagne, après le revirement de Madrid sur le dossier du Sahara occidental pour s'aligner sur la position du Maroc. Madrid a opéré le 18 mars un changement de position radical sur le dossier sensible du Sahara occidental en apportant son soutien au projet d'autonomie marocain, suscitant la colère d'Alger, principal soutien du mouvement indépendantiste sahraoui du Front Polisario. (Belga)