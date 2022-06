Interdiction de vente des voitures diesel ou essence dès 2035: qu'est ce qui peut encore coincer ?

L’interdiction de ventes de voitures thermiques des 2035 a été votée hier au parlement européen. Les voitures neuves à moteur thermique, c’est-à-dire diesel, essence et hybrides (voitures particulières et utilitaires légers), seront interdites à la vente dès 2035 dans toute l’Union Européenne.

Les voitures neuves à moteur thermique, c’est-à-dire diesel, essence et hybrides (voitures particulières et utilitaires légers), seront interdites à la vente dès 2035 dans toute l’Union européenne. La mesure a été adoptée hier par les députés européens, sur proposition de la commission.

Alors, cette mesure va-t-elle vraiment s’imposer à nous ?

Cette mesure fait partie d’un paquet de lois climatiques ("Fit for 55"), contenues dans un grand plan de lutte contre les changements climatiques nommé "Pacte Vert" ou "Green Deal." Ce "greendeal" vise à faire de l’Union Européenne le premier continent à neutralité carbone en 2050, c’est-à-dire: qui n’émet pas plus de CO2 que ce que l’atmosphère est capable d’absorber.

Pour y parvenir, il faut arriver d’ici là, la première étape consiste à réduire nos émissions de CO2 (baisser de 55% nos émissions de CO2 en 2035 par rapport à ce qu’on émettait en 1990).

Pour y parvenir, il faut aussi que les mesures soient socialement acceptables (que les mesures ne défavorisent pas les parties les plus pauvres de la population européenne) et qu’elles ne pénalisent pas l’économie des 27 Etats-membres : il faut donc apprendre à faire de la croissance (continuer à créer des richesses) en utilisant moins de ressources (moins d’énergie notamment).

Il reste une étape, une négociation avec les représentants des 27 Etats-membres. Et ensuite, si cette étape est franchie, la mesure s’applique directement. Et immédiatement, dans tous les pays de l’Union européenne. Elle ne doit pas être transposée.

Cela dit, même quand elle sera définitivement adoptée, cette interdiction de vente de voitures neuves diesel, essence et hybrides, pour les particuliers et les utilitaires légers, va impliquer de grosses adaptations des constructeurs, de la part des consommateurs et des pays, pour avoir les équipements nécessaires à un parc notamment électrique: 13 ans pour accompagner aussi les salariés de ces secteurs, grands pourvoyeurs d’emplois.