Ring de Bruxelles: un accident à hauteur de Jette provoque de longues files

Une collision survenue peu après 7h00 sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Jette et impliquant une camionnette et trois voitures provoque de longues files jeudi matin, indique le centre flamand de la circulation routière.



Les véhicules impliqués dans l'accident ont dans un premier temps bloqué deux des trois voies de circulation, celle de gauche et celle de droite, laissant la seule voie centrale praticable. Entre-temps, la bande de droite a également été rendue au trafic, selon le porte-parole du centre, Peter Bruyninckx. Le retard encouru dans ces embarras est de plus d'une heure. "Une file constituée de curieux se forme également sur le ring intérieur à cet endroit", précise encore Peter Bruyninckx.