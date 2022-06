La famille Colruyt investit dans un service de livraison néerlandais

(Belga) Korys, la société d'investissement de la famille Colruyt, investit dans Trunkrs, une entreprise néerlandaise spécialisée dans la livraison rapide pour le secteur de l'e-commerce, annonce-t-elle jeudi. La levée de fonds, qui a atteint 15 millions d'euros, s'est faite auprès de Korys, VP Capital et SET Ventures.

Fondée en 2015 à Amsterdam, avec pour objectif "de verdir le last mile de la livraison de colis" en misant sur l'électrique, Trunkrs livre également en Flandre depuis l'année dernière. "Les capitaux levés vont permettre à Trunkrs d'asseoir et de développer sa position de leader sur le marché du Benelux", estiment l'entreprise et Korys dans un communiqué commun. "Non seulement Trunkrs offre une solution de livraison fiable, durable et rapide, mais elle permet également aux petites et moyennes boutiques en ligne de se livrer à une concurrence loyale et d'offrir à leurs clients des options de livraison premium et durables similaires à celles des grandes plateformes d'e-commerce, favorisant ainsi un commerce électronique plus local. Trunkrs est déjà leader aux Pays-Bas, et avec le concours de VP Capital et SET Ventures, nous allons permettre à l'entreprise de conquérir également le marché belge", commente le directeur des investissements chez Korys, Brieuc de Hults. (Belga)