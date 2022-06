Espagne: 2.000 personnes évacuées en raison d'un violent incendie dans le sud

Près de 2.000 personnes ont été évacuées dans la nuit de mercredi à jeudi en raison d'un violent incendie dans la région de Málaga, dans le sud de l'Espagne, où 10.000 hectares de forêt avaient déjà été détruits par les flammes en septembre 2021.



Le feu s'est déclenché mercredi après-midi dans la montagne de la Sierra Bermeja, en Andalousie. Il survient alors qu'une vague de forte chaleur a débuté dans le pays, avec des pics à plus de 40 degrés attendus dans la région.



Selon les autorités andalouses, près de 500 pompiers et membres de l'Unité militaire d'urgence ont été déployés pour éteindre l'incendie, décrit comme puissant et "compliqué" à maîtriser en raison du vent et d'un terrain accidenté "difficile d'accès".



D'après les services de secours, "2.000 personnes ont été évacuées" à cause du sinistre. Trois pompiers ont été blessés, dont l'un, victime de graves brûlures, a été évacué vers l'hôpital de Málaga.



La nuit a été "difficile dans la Sierra Bermeja", a réagi sur Twitter le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, en exprimant "(son) soutien et (sa) solidarité avec les habitants affectés".



La région de la Sierra Bermeja avait déjà été frappée durant une semaine par un puissant incendie en septembre dernier. Le sinistre avait dévasté près de 10.000 hectares de forêt et fait un mort, un pompier de 44 ans.