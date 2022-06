"J'ai pris du sang et je me le suis étalé partout": le témoignage glaçant de Mia, 11 ans, survivante de la fusillade au Texas

Deux semaines après la fusillade meurtrière dans une petite école du Texas où 19 enfants et leurs professeurs ont été tués, une petite fille de 11 ans livre un témoignage glaçant sur ce qu'il lui est arrivé ce jour-là.

Le 24 mai dernier, Mia, une élève de l'école d'Uvalde au Texas, était en classe lorsque le drame est survenu. Mia Cerrillo, 11 ans, a subi la terreur du tueur. Deux semaines après les faits, elle raconte aux membres du Congrès ce qu'elle a vécu. Un témoignage glaçant : "Il a abattu mon institutrice, il lui a dit 'bonne nuit' et lui a tiré dans la tête. Ensuite, il a tiré sur certains de mes camarades et le tableau", explique-t-elle d'une petite voix.

La jeune-fille de 11 ans continue son récit, plus terrifiant encore : "Quand je me suis rapprochée des sacs à dos, il a tiré sur mon ami qui était juste à côté de moi, et j'ai pensé qu'il allait revenir dans la pièce. Alors j'ai pris un peu de sang et je me le suis étalé partout. Je suis restée silencieuse, j'ai attrapé un téléphone et j'ai appelé la police", continue Mia.

La police locale, qui décidera d'attendre les renforts des unités spéciales avant d'intervenir. Les élèves survivants ont attendu plus d'une heure... Après ces faits traumatisants, Mia avoue ne plus se sentir en sécurité à l'école. "Je ne veux pas que ça se reproduise", lance-t-elle, encore traumatisée de ce qu'elle a vu et vécu ce jour-là.

Mia a témoigné à distance, mais son papa était présent pour cette audition. Il a demandé que les choses changent. Le Congrès américain débat pour le moment d'un encadrement limité des armes à feu.