L'Ukraine réclame des armes lourdes pour la bataille de Severodonetsk où se joue "le sort" du Donbass

Les soldats ukrainiens livrent à Severodonetsk l'une des "batailles les plus difficiles" depuis le début de la guerre pour résister aux forces russes qui contrôlent désormais une grande partie de la ville, selon le président Volodymyr Zelensky. L'Ukraine a réclamé jeudi des armes d'artillerie occidentale "de longue portée" qui lui permettraient selon elle de reprendre rapidement Severodonetsk, ville de l'est où se joue selon Kiev "le sort" du Donbass, priorité stratégique de Moscou.

Ces armes sont d'autant plus urgentes pour l'Ukraine qu'elle déplore chaque jour "jusqu'à 100 soldats" tués et "500 blessés" dans les combats avec l'armée russe, a déclaré jeudi le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov. M. Zelensky avait indiqué le 1er juin que son armée perdait entre 60 et 100 soldats par jour.

Guerre d'usure



Selon le gouverneur Gaïdaï, des combats de rue et des bombardements russes "constants" se poursuivent jeudi dans les zones idustrielles de Severodonetsk encore contrôlées par les Ukrainiens. "Nos forces les repoussent, puis les tirs d'artillerie reprennent, et ça continue comme ça en permanence", a-t-il indiqué.

"C'est une bataille très féroce, très difficile... Probablement, l'une des plus difficiles de cette guerre. Je suis reconnaissant à tous ceux qui défendent cette direction. A bien d'égard, le sort du Donbass se joue là-bas...", explique le président Volodymyr Zelensky dans une vidéo filmée en selfie.

Severodonetsk, clé du Donbass. Si les Russes prennent définitivement cette ville, ce serait un très grand avantage stratégique pour conquérir l'ensemble de cette région. Pour l'heure, les combats continuent même si la ville est déjà en grande partie sous contrôle russe. Leur armée est mieux équipée notamment en artillerie. Aujourd'hui très peu d'images nous parviennent. Seules, quelques évacuations de civils par l'armée ukrainienne non loin de Severodonetsk filtrent. C'est l'épicentre de la guerre en Ukraine.