Migration de plomb et de cadmium: rappel de verres pour enfants de la marque Leonardo Nature

L'Afsca rappelle auprès des consommateurs des verres pour enfants avec motif lion - Bambini Tumbler Motiv Löwe 215 ml - de la marque Leonardo Nature, pour migration de plomb et de cadmium.



Le rappel intervient à la suite d'une notification du système d'alerte rapide européen Food et Feed (RASFF). Le produit est retiré de la vente. Les verres concernés portent le numéro d'article 017899 et le Code-barres 4002541178992. Ils ont été distribués via différents points de vente.