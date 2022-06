La Chambre demande une enquête sur les adoptions illégales

(Belga) La Chambre a adopté jeudi en séance plénière une résolution visant à reconnaître la survenance d'adoptions illégales en Belgique, à conférer aux personnes concernées le statut de victimes et à entamer une enquête administrative sur le sujet. Celle-ci devra être réalisée par un panel d'experts indépendants et présentée à la Chambre d'ici l'été 2023.

Le texte, déposé par Michel De Maegd (MR) et co-signé par Vooruit et le CD&V, a été approuvé à l'unanimité. Il a également été complété par Yngvild Ingels (N-VA), qui avait indiqué être personnellement concernée par la problématique. Des auditions de victimes avaient également été organisées. Par cette résolution, la Chambre demande l'ouverture d'une enquête administrative sur les cas d'adoption illégale en Belgique depuis le milieu du siècle dernier. Cette situation concernerait principalement des enfants venus du Guatemala, du Chili, du Sri Lanka et d'Inde. Au cours des 70 dernières années, des adoptions auraient été réalisées après des enlèvements ou avec des enfants passés illégalement. Si cela est confirmé par l'enquête, la Chambre demande que la Belgique reconnaisse officiellement que de telles adoptions ont eu lieu. Les victimes devront alors être aidées dans la recherche de leurs proches biologiques. Des excuses leur seront également présentées. La Chambre poursuivra en outre le travail via la commission spéciale chargée d'évaluer la législation et la politique en matière de traite et de trafics des êtres humains. (Belga)