Présidentielle en Colombie: Hernandez annule toutes ses apparitions publiques

(Belga) Le candidat à la présidentielle en Colombie Rodolfo Hernandez a annoncé jeudi l'annulation de toutes ses apparitions publiques, disant craindre pour "sa vie" à dix jours du second tour contre son opposant Gustavo Petro.

"Pour ma sécurité et pour garantir la possibilité d'une élection démocratique le 19 juin, j'ai pris la décision d'annuler toutes mes apparitions publiques dès maintenant et jusqu'à l'élection", a tweeté l'indépendant et inclassable hommes d'affaires après une conférence de presse à Miami, dans le sud-est des Etats-Unis. "En ce moment j'ai la certitude que ma vie est en danger", a ajouté M. Hernandez, venu en Floride pour rencontrer des membres de la communauté colombienne. Le candidat de 77 ans a notamment dénoncé une campagne orchestrée contre lui. "Ils ont prévu de nous détruire à travers des faux témoignages et des faux témoins", a-t-il affirmé, ajoutant que "ce meurtre ne sera pas commis avec du plomb mais avec un couteau". L'ancien maire de Bucaramanga a créé la surprise en se qualifiant pour le second tour de l'élection présidentielle après une campagne axée sur la lutte contre la corruption. En Floride, environ 100.000 citoyens colombiens peuvent voter pour le deuxième tour. (Belga)