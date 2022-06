Enfant retrouvé mort aux Pays-Bas - Une marche silencieuse en mémoire de Gino passe devant sa maison à Maastricht

(Belga) Plusieurs milliers de personnes ont participé jeudi à une marche silencieuse à Maastricht, aux Pays-Bas, en mémoire de Gino, neuf ans, retrouvé mort à Geleen la semaine dernière. Le cortège est parti de la maison de quartier Mariaberg et est passé, entre autres, devant la maison du Gildenweg, où Gino vivait avec sa mère.

La mère et une sœur de Gino ont ouvert la voie, tandis que de nombreuses personnes suivaient, tenant des ballons blancs. C'est la deuxième procession commémorative pour Gino. Mercredi soir, une marche pour le petit garçon a également attiré plusieurs milliers de participants à Kerkrade. Gino avait disparu mercredi dernier dans ce village de la province néerlandaise du Limbourg, près de la frontière allemande, où il séjournait depuis deux semaines avec sa sœur de 32 ans parce que sa mère était malade. Le corps de l'enfant avait été retrouvé trois jours plus tard à Geleen. Un homme de 22 ans a été arrêté, suspecté d'avoir enlevé et assassiné le petit garçon. (Belga)