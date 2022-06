Des fresques murales en braille sur les murs des campus de l'UMons

(Belga) Un projet mené par l'Université de Mons (UMons) et, en partenariat, avec l'ASBL "Les Amis des aveugles et malvoyants" à Mons a permis à une équipe de personnes voyantes et mal ou non-voyantes de collaborer, avec l'appui des artistes The Blind et Olivier Sonck, pour réaliser quatre fresques murales de street art en braille et en grands caractères.

Les fresques ont été réalisées pendant une semaine et peuvent désormais être admirées, touchées ou encore lues du bout des doigts dans quatre lieux de passage situés sur plusieurs campus de l'Université de Mons: la salle d'études du bâtiment De Vinci, sur le campus de la Plaine de Nimy; le hall d'accueil de la nouvelle bibliothèque du Parc et le hall d'entrée du Rosa Parks, nouveau bâtiment universitaire qui sera inauguré à la rentrée prochaine. (Belga)