Insurrection à Washington - L'assaut du Capitole a été "la culmination d'une tentative de coup d'Etat"

(Belga) L'assaut du Capitole a été "la culmination d'une tentative de coup d'Etat", a affirmé jeudi le chef d'une enquête parlementaire en présentant ses premières conclusions sur le rôle de Donald Trump dans l'attaque du 6 janvier 2021.

Ce jour-là, les manifestants ont pris d'assaut le siège du Congrès américain après "les encouragements" de l'ancien président, a affirmé Bennie Thompson. Les élus enquêtant sur la responsabilité de Donald Trump dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 exposent, jeudi soir leurs premières conclusions lors d'une audition très attendue. Depuis près d'un an, ce groupe d'élus -- sept démocrates et deux républicains -- a entendu plus de 1.000 témoins, dont deux enfants de l'ancien président, et épluché 140.000 documents pour faire la lumière sur les faits et gestes précis de Donald Trump avant, pendant et après cet événement qui a fait trembler la démocratie américaine. (Belga)