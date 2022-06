Des examens annulés à cause d'une pénurie d'enseignants ? "C'est une réalité, mais cela reste une minorité", affirme Caroline Désir

Caroline Désir était l'invitée du 7h50 de Bel RTL. Interrogée par Fabrice Grosfilley, la ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles s'est penchée notamment sur la pénurie d'enseignants qui touche le secteur et sur les témoignages d'élèves qui expliquent ne pas avoir pu voir toute la mtière au cours de l'année.

Pour la ministre PS, la pénurie d'enseignants est un vrai problème, mais pas qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles. "Ce n'est pas un problème nouveau, mais c'est un problème réel, cela touche également la Flandre d'ailleurs. Nous devons trouver des solutions afin de résoudre ce problème en améliorant l'attractivité de la profession et en facilitant les conditions d'accès de nominations également", explique-t-elle.

Des examens annulés faute d'enseignants ?

Ces derniers jours, beaucoup de témoignages se sont fait entendre : faute de professeurs, toute la matière n'a pas pu être vue et des examens vont être annulés. "C'est une réalité, il y a des témoignages, mais cela reste une minorité, il n'y a pas d'annulation massive d'examen", affirme Caroline Désir. "C'est notamment propre à certaines matières plus en pénurie que d'autres comme des profs de langues ou de géographie".

Mais comment passer un examen sans avoir vu toute la matière nécessaire ? La ministre explique que les examens seront adaptés. "Les écoles trouvent des solutions dans la plupart des cas : soit les examens sont adaptés, soit, ponctuellement, il y a l'annulation d'un examen, mais il n'y a pas péril en la demeure pour des sessions entières".

Appel à la grève le 20 juin, un problème pour les examens ?

Un appel à la grève pour le 20 juin a été organisé par plusieurs syndicats. De quoi mettre en péril les examens prévus à cette date-là ? "Il n'y a pas d'appel à la grève dans l'enseignement", explique la ministre. "C'est plutôt au niveau des transports qu'il y aura un problème. Bien évidemment, aucun élève ne sera sanctionné s'ils sont dans l'impossibilité de se rendre en classe ce jour-là".

Bientôt un pool de réserve d'enseignants ?

Interrogé sur les moyens de lutter contre les pénuries d'enseignants, la ministre évoque des facilitations aux conditions d'accès de nominations, des revalorisations salariales mais aussi la création d'une réserves d'enseignants.

Concrètement, l'idée serait la constitution d'un pool de réserve d'enseignants qui pourraient aller d'une école à l'autre. "Cela fait partie des mesures qui seront sur la table lors de la réunion du gouvernement Wallonie-Bruxelles la semaine prochaine. On a prévu le lancement d'un dispositif expérimental de pool de remplacement des professeurs absents dans l'enseignement fondamental. Le but est que des pouvoirs organisateurs puissent recruter des enseignants toute une année et pouvoir les mobiliser quand c'est nécessaire".