Après la pandémie, le design italien célèbre le retour à la nature

Des canapés ultrachics en plein air, des spas au milieu du jardin, des espaces de télétravail sur le balcon et des coins cuisine sur la terrasse: le Salon du design à Milan innove pour faire face à l'engouement pour le mobilier d'extérieur après le long confinement dû à la pandémie.

Bois durables et précieux, aluminium recyclable, couleurs pastel ou nature, matériaux nobles, formes arrondies ou épurées... Les meubles de jardin sont montés en gamme. Fini les plastiques ternes et rêches, remplacés par des tissus plus fluides.

"Les frontières entre l'intérieur et l'extérieur sont désormais totalement effacées, un processus déjà en cours qui a connu une incroyable accélération ces deux dernières années", commente auprès de l'AFP Maria Porro, présidente du Salon du meuble.

Les adeptes du plein air "recherchent à l'extérieur le même confort auquel ils sont habitués à l'intérieur, et des textiles aussi agréables au toucher, plus doux, plus souples et moins technologiques" que dans le passé, relève-t-elle.

- Air de vacances -

Un air de vacances flotte sur les stands exposant des meubles de jardin dans des décors de végétation luxuriante mêlant arbres, plantes exotiques et gazon synthétique. Les visiteurs s'affalent sur des chaises longues, testent les fauteuils et touchent les tissus.

"Il y a un boom des ventes de mobilier outdoor", survenu dans la foulée de la pandémie de coronavirus, assure Davide Gallo, directeur commercial export de la société italienne Atmosphera.

"Les gens se sont rendu compte que l'endroit le plus sûr pour inviter des amis c'était la maison. Au lieu de partir en vacances, ils ont donc investi dans du mobilier de plein air", constate-t-il.

Du coup, la part des meubles d'extérieur dans le chiffre d'affaires de ce fabricant de meubles haut de gamme est passée en deux ans de 50% à 60%.

Non loin du stand d'Atmosphera, la société d'ameublement de luxe Annibale Colombo, fondée en 1812 dans la vallée de la Brianza dans le nord de l'Italie, propose une collection canapé, fauteuil et chaise longue à la fois pour l'intérieur et l'extérieur.

"Beaucoup de clients s'achètent des appartements chers en ville, avec des terrasses couvertes, donc ils peuvent choisir entre les deux versions, indoor et outdoor", fait valoir son PDG, Luciano Colombo.

Seule différence, le choix des tissus et des bois. Le teck, désormais "introuvable" selon lui en raison d'une pénurie qui frappe l'ensemble du secteur, et le bois iroko, très résistant au soleil, à la pluie et au froid, sont utilisés à l'extérieur et le noyer canaletto à l'intérieur.

- Le jardin, une pièce de plus -

"A force d'être confinés à la maison pendant la pandémie, nous avons tous eu très envie de reprendre contact avec la nature, d'où la ruée sur les meubles de plein air", témoigne Martina Terragni, architecte d'intérieur chez Flou.

Ce fabricant basé, lui aussi, dans la vallée de la Brianza, surnommée "la Silicon Valley" du meuble, a dû augmenter sa production, mais les temps de livraison sont devenus plus longs avec le manque de matières premières, passant de cinq à neuf semaines en moyenne.

La recherche d'air frais et de soleil a amené de nombreux ménages à faire des espaces extérieurs une extension de leurs logements, une pièce supplémentaire pour gagner de précieux mètres carrés. Avec la pandémie, ils ont appris à vivre dehors.

"Nos clients veulent télétravailler en plein air, sur le balcon, la terrasse, le rooftop ou dans le jardin", explique Rafaela Marelli, directrice de communication d'une autre entreprise implantée dans la Brianza, Flexform, dont le stand ne désemplit pas.

Les grandes tables de jardin ou alors des petites consoles d'appoint sont, selon elle, transformées régulièrement en bureaux. Même si le reflet du soleil sur l'ordinateur pourrait quelque peu troubler l'idylle du travail dans les espaces verts.