Opération de déminage en cours à Charleroi: un coffre datant de la guerre a été découvert

Une opération de déminage est actuellement en cours à Marchienne-au-Pont, rue de la Providence. Un coffre servant à conserver des explosifs durant la Seconde Guerre mondiale a été découvert dans l'un des bâtiments de la rue.

"Les riverains étaient au courant et ont été évacués ce matin dès 8 heures", précise Sarah Bouderbane, porte-parole du bourgmestre de Charleroi. "L'opération est encadrée par des démineurs d'un service d'enlèvement d'engins explosifs".

Un périmètre de sécurité de 275 mètres

Afin d'assurer la sécurité de tous, les métros et le trafic fluvial ont été bloqués et un périmètre de sécurité a été déployé. En effet, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce que contiennent ces coffres. "Ce genre d'opération est très fréquent dans le pays, même si elles restent sensibles. Pour le moment, il n'y a aucune certitude sur le contenu de ces coffres. Il est pour l'instant impossible de savoir quand l'opération sera terminée", conclut la porte-parole.