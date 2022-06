Thierry s'inscrit sur une application pour trouver l'amour sans lire les conditions générales: la facture s'élève à plus de 600€, "j'étais motivé"

Installer une application et souscrire à un profil premium sans vraiment en lire les conditions vous est-il déjà arrivé? Thierry, un habitant de Nivelles, a connu la mésaventure en souhaitant s'inscrire à une application de rencontre. Ignorant les conditions générales, il ignorait que cette dernière finirait par lui coûter quelques centaines d'euros pour moins d'un mois d'utilisation... Explications.

À 51 ans, Thierry (prénom d'emprunt par souci d'anonymat) a un rêve : trouver l'amour. Depuis plusieurs années, ce père de trois enfants est à la recherche de celle avec qui il pourrait partager sa vie. Pour ce grand timide, pas aisé de faire le premier pas. "Pour moi, c'est compliqué d'aborder une femme dans un bar", nous avoue-t-il. Il y a deux ans, pour faire face à cette appréhension, Thierry se tourne vers les applications de rencontre. "Mon histoire est celle d'un homme en quête d'amour qui, tard en soirée et dans une période de désarroi, installe une application de rencontre. De jolies photos, des promesses, l'espoir de briser la solitude et qui sait ? Trouver l'amour, peut-être", témoigne-t-il.

Ce soir-là, alors qu'il est déjà inscrit sur plusieurs applications de ce type, il se tourne vers une qui se décrit comme spécialisée pour les célibataires âgés. Il entre ses coordonnées et répond à quelques questions basiques : le prénom, la date de naissance, la localité. L'application interroge ensuite sur les critères recherchés chez le partenaire avant d'effectuer un rapide test de personnalité. Mais très vite, le père de famille déchante. Les fonctionnalités de l'application sont réduites en raison de son inscription gratuite. "Rapidement, vous vous rendez compte que l'on n’a pas accès à grand chose", regrette-t-il. Il se tourne vers l'adhésion premium, convaincu que l'application est la dernière alternative possible. "J'avais tout essayé dans l'espoir de trouver quelque chose mais ça ne marchait pas. Alors j'ai pris ces services payants", souffle-t-il.

Je reçois un mail m'informant d'une facture impayée

Les semaines passent mais rien de concluant. Malgré la multitude de profils féminins, "je ne trouvais personne". Concrètement, les messages de Thierry restent souvent sans réponse. "Et quand il y a une réponse, la conversation était minimaliste. Et clôturée sans explications ni excuses", rapporte-t-il. Avant d'ajouter: "On a l'impression d'avoir une personne qui entretient une conversation dans le simple but de susciter l'espoir". Thierry décide de mettre fin à tout cela. "Ça ne marchait pas. Je me suis donc désintéressé, en me disant que je reviendrais peut-être dessus plus tard", explique le père de famille. Il désinstalle l'application après plusieurs mois et pense ainsi mettre fin à cette parenthèse dans sa vie.

Pour ce mois d'utilisation, Thierry paie 191,76€. Car il a souscrit pour un an d'abonnement. "Cela revenait moins cher que la formule mensuelle", justifie-t-il. Près de 200€ pour quelques semaines d'utilisation, c'est cher payé, Thierry en convient. Mais peu importe. "Je me souviens de mon sentiment ce soir-là: il ne me semblait pas que c'était cher pour rencontrer la personne que je cherche. J'étais motivé et j'avais vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté sachant que ce ne serait pas évident", se souvient-il.

Un an plus tard, un retrait sur son compte bancaire l'intrigue. Le montant s'élève à 239,40€. Thierry comprend qu'il s'agit d'un paiement pour l'application de rencontres et décide d'annuler la domiciliation. Le but: stopper tout paiement supplémentaire. Problème. "L'année suivante, je reçois un mail m'informant qu'une facture est impayée avec les habituelles menaces". Vient ensuite un courrier de mise en demeure l'informant que la somme de 250€ reste à payer.

Il contacte sa banque pour connaître ses droits et la conclusion est sans appel. Dans un document que nous nous procurons, sa banque lui informe qu'aucune opposition à la transaction bancaire n'est possible. Son établissement bancaire lui confirme qu'un abonnement a été souscrit, rendant tout à fait légaux ces retraits. Au total, son inscription lui revient à 681,50€, frais de recouvrement compris.

Une pratique bien légale

En fait, en acceptant les conditions d'utilisation pour passer à un profil Premium, Thierry a souscrit un abonnement dont les conditions sont détaillées sur le site. L'habitant de Nivelles nous avoue ne pas avoir lu l'entièreté de ces conditions. "Je n'ai toujours pas lu dans le détail ces fichues conditions d'utilisation. Mon cerveau décroche alors que je n'en suis qu'au tiers. La section 'rupture de contrat' est fastidieuse et les explications sur la méthode pour y parvenir pointilleuses pour un non-initié", regrette-t-il.

Nous les avons consultées. On peut lire: "Lors de la commande de Services Payants, l'Utilisateur est informé, en recevant la confirmation de sa commande de la durée du contrat, de la date de sa prise d’effet et de la durée de la reconduction si sa notification de résiliation n’intervient pas dans les délais convenus". En acceptant les conditions générales, Thierry connaissait donc le prix du service. Et sans résiliation du contrat, ce dernier se renouvelle automatiquement par tacite reconduction. Cela explique que Thierry, qui n'a pas résilié son contrat, a dû payer durant les années suivantes, bien que l'application avait été désinstallée.

Je n'ai aucune excuse et je vais payer

Dans la pratique, tout cela est bel et bien légal. Comme l'explique le Centre Européen des consommateurs, la plupart des abonnements à un site de rencontre sont souscrits pour une durée déterminée. Dans les conditions générales, doit ensuite être clairement mentionnée la clause de reconduction tacite. "Cette reconduction tacite n’est toutefois valable que si le fournisseur de service vous en informe de manière claire et compréhensible avant que vous ne vous inscriviez", précise le site.

Dans le cas de Thierry, le site l'en a bien informé. "Le contrat concernant des Services Payants achetés par l’entremise du site web se renouvelle

automatiquement par tacite reconduction", écrit le site de rencontre. Malheureusement, Thierry n'a pas parcouru les longues pages des conditions générales d'utilisation. Au total, 13 pages composent ce document que nous consultons (mis à jour en mai dernier). "Je suis conscient que mon imprudence est la cause du problème. Je n'ai aucune excuse et je vais payer", admet-il.

Ce que le père de famille veut dénoncer ici, c'est "une pratique légale et bien rôdée qui demande de la vigilance des utilisateurs qui, las de toutes ces règles et conditions d'utilisation longues et pointilleuses, ne prennent pas la peine de savoir à quoi ils souscrivent et en ignorent les tenants et aboutissants".

Entre 20 et 35 minutes pour lire les conditions générales des 5 principales applications de rencontre !

Nous nous sommes intéressés aux conditions générales d'utilisation de 5 applications de rencontre. Elles figurent parmi les plus populaires. Pour quatre d'entre elles, le temps de lecture (pour l'intégrité des CGU) est compris entre 20 et 35 minutes. Pour l'une d'elles, le temps de lecture atteint 50 minutes. En France, l'association de consommateurs UFC-Que choisir s'est récemment intéressée à ces temps de lecture. Le site de la SNCF affiche le chrono le plus long. "Il faut 6 heures 52 minutes pour déchiffrer ses CGV ! Un total de 256 pages à faire défiler devant ses yeux", écrit l'association. Pourtant, négliger ces conditions générales avant l'inscription peut avoir d'importantes conséquences financières. "Seul à assumer les frais, mes 3 enfants et moi nous privons déjà beaucoup et depuis longtemps. Cette affaire ne va pas aider", regrette Thierry.

Quelques conseils à suivre si vous souhaitez vous inscrire à un site de rencontre