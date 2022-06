Retour d'un temps ensoleillé et sec dimanche

(Belga) La nébulosité sera abondante, vendredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 18 degrés dans les Hautes-Fagnes et 22 degrés dans le centre, sous un vent modéré de secteur sud-ouest. Un peu de pluie ou quelques ondées pourraient intervenir par moments.

En soirée, les éclaircies se feront plus larges mais quelques gouttes ne sont pas exclues. Le risque de précipitations augmentera en cours de nuit depuis le sud-ouest. Les minima seront compris entre 5 degrés par endroits en Ardenne et 15 ou 16 degrés ailleurs. Samedi, encore pas mal de champs nuageux au programme mais le temps pourrait déjà être plus ensoleillé au nord-ouest du pays. Le thermomètre affichera de 18 à 23 degrés. Le temps dimanche s'annonce sec, ensoleillé et doux, avec jusqu'à 22 degrés. (Belga)