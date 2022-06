10.000 postes d'enseignants sont à pourvoir dans l'enseignement néerlandophone

En Flandre, les professeurs manquent à l'appel. Les directeurs des établissements doivent donc faire preuve d'ingéniosité pour trouver des solutions, comme le détaille Lies Rubbens, directrice de l'école communale Sint-Joost-Aan-Zee: "Nous manquions de professeurs. La solution que nous avons trouvée, c'est de mettre dans les classes les personnes qui s'occupaient des remédiations chez nous, parce qu'on ne trouvait personne."

En Flandre, il manque deux fois plus de professeurs qu'il y a 5 ans. Les places sont là, mais le métier n'attire plus au nord du pays. Nora, témoigne: "Avant nous avions plus de pauses à midi ou pendant les récréations. Maintenant, c'est chacun pour soi. Chacun dans sa classe. Il faut beaucoup travailler, sinon on n'y arrive pas. En plus de donner cours, on participe à des réunions. Nous faisons de nombreuses heures supplémentaires. Et c'est compliqué pour les plus âgés de s'y retrouver avec le numérique..."

Ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (NVA): "Pour améliorer la qualité, il faut valoriser à nouveau le métier d'enseignant. Leur permettre de se concentrer sur leur tâche principale. C'est un plus dans la lutte contre le manque d'enseignants."

Malgré cette pénurie, aucune hausse de salaire n'est prévue en Flandre pour les professeurs.