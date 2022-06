Boris Johnson "consterné" par la condamnation à mort de deux Britanniques en Ukraine

(Belga) Le Premier ministre britannique Boris Johnson est "consterné" par la condamnation à mort de deux Britanniques par des séparatistes pro-russes en Ukraine, a indiqué vendredi Downing Street, disant travailler avec Kiev à leur libération.

Les Britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner et le Marocain Brahim Saadoun, faits prisonniers en Ukraine où ils combattaient pour Kiev, ont été condamnés à mort jeudi pour mercenariat par la justice des autorités séparatistes de Donetsk. "Le Premier ministre est consterné par la condamnation de ces hommes", a déclaré son porte-parole à la presse, insistant que Londres "soutient l'Ukraine dans ses efforts pour les libérer". "Clairement, ils servaient dans forces armées ukrainiennes et sont des prisonniers de guerre", a-t-il ajouté. La cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss - qui avait qualifié jeudi le verdict de "simulacre de jugement sans légitimité" - s'est entretenue vendredi matin avec son homologue ukrainien Dmytro Kouleba. Les deux ministres ont "discuté des efforts pour sécuriser la libération des prisonniers de guerre retenus par les pro-russes. Le jugement à leur encontre est une infraction flagrante à la convention de Genève", a tweeté Mme Truss. Le député et ancien ministre conservateur Robert Jenrick, qui représente la circonscription de M. Aslin, a appelé le Foreign Office à convoquer l'ambassadeur russe au Royaume-Uni. "Vous ne pouvez pas traiter des citoyens britanniques de cette manière absolument scandaleuse", a-t-il affirmé à la BBC, affirmant que l'Ukraine lui avait garanti que MM. Aslin et Pinner seraient libérés en priorité dans l'optique d'échange de prisonniers entre Kiev et Moscou. Vendredi, l'ONU a exprimé son inquiétude après la condamnation à mort de prisonniers de guerre par des rebelles pro-russes. (Belga)