Bel RTL invite les auditeurs à la balade chaque samedi de l'été

(Belga) Durant tout l'été, Bel RTL proposera aux auditeurs de découvrir la Belgique francophone au travers de boucles pédestres de cinq kilomètres. Chaque samedi, du 25 juin au 20 août, une nouvelle balade sera inaugurée dans une ville ou un village en présence d'animateurs de la radio.

"Il est question de marches de cinq kilomètres balisées par des QR codes, lesquels renseignent sur les villes et villages qui nous accueillent et sur tous leurs aspects culinaires, folkloriques, insolites", explique Jacques van den Biggelaar, qui sera aux commandes de l'émission aux côtés d'autres animateurs de Bel RTL. Au fil des pas, les marcheurs pourront écouter des podcasts enregistrés par des personnalités RTL pour agrémenter la balade. "Les parcours seront ouverts à tous et resteront accessibles à tout moment, durant tout l'été", précise Jacques van den Biggelaar. "On est plus sur des villes de petites tailles et des gros villages qui saisissent l'opportunité de se faire connaitre et qui auront une belle visibilité sur nos ondes", ajoute encore l'animateur. "Au micro défileront des gens que les villages, que les villes, auront envie de mettre en avant et qui sont des sommités locales." La "Belle balade Bel RTL" pourra être suivie chaque samedi de 13h00 à 15h30 en radio. (Belga)