La Floride a son guide Michelin, Joël Robuchon honoré

Le célèbre guide Michelin couvre désormais une nouvelle région touristique phare, la Floride, où ses inspecteurs ont décerné des étoiles à 15 restaurants, offrant au passage un hommage posthume supplémentaire à Joël Robuchon.

Le seul établissement à obtenir deux étoiles est en effet "l'Atelier de Joël Robuchon" à Miami, a tweeté le guide vendredi. Ce restaurant dispose d'un comptoir et d'une cuisine ouverte, sur le modèle des autres "ateliers" qui ont fait le succès planétaire du grand chef français décédé en 2018, le plus étoilé au monde. Pour cette première édition, plutôt que de couvrir l'ensemble de la péninsule du "Sunshine State", le guide Michelin Floride s'est concentré sur ses trois métropoles les plus touristiques: Miami, Orlando et Tampa. À Orlando, quatre restaurants sont récompensés d'une étoile, tandis que dix le sont à Miami. Tampa n'a obtenu aucune étoile pour ses restaurants, mais quelques "Bib gourmands" (cuisine soignée à prix modéré) parmi les 29 décernés pour l'ensemble des trois villes. Miami, Orlando et Tampa viennent se rajouter à un petit club de villes américaines ayant un guide rouge dédié, comme Washington, New York, Chicago ou San Francisco.