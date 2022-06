Mission économique aux États-Unis - Le scientifique belge Peter Carmeliet rejoint l'American Academy of Arts & Sciences

(Belga) Le scientifique belge et professeur à la KU Leuven Peter Carmeliet a rejoint vendredi le prestigieux American Academy of Arts & Sciences. Dans ce club très fermé qui a couronné Einstein et Darwin, seule une vingtaine de Belges ont déjà été admis.

Peter Carmeliet, également actif au sein de l'Institut flamand de biotechnologie, est une référence dans la recherche portant sur les vaisseaux sanguins et s'est ainsi distingué dans la recherche de traitements contre le cancer. Déjà anobli baron, le professeur avait été admis à l'American Academy of Arts & Sciences l'an dernier mais la pandémie de coronavirus l'avait empêché de rallier Boston pour une cérémonie officielle. C'est à présent chose faite, en marge de la mission économique belge aux États-Unis qui s'est déroulée toute cette semaine entre Atlanta, New York et, enfin, la capitale du Massachusetts. Accéder à l'Academy of Arts & Sciences n'est pas rien. La prestigieuse institution, dont les racines remontent à 1780, n'admet que des membres mondialement reconnus dans leur domaine et œuvrant pour le bien commun. Au cours des 240 années d'existence de l'Académie, quelque 13.500 membres ont été auréolés, d'Albert Einstein à Charles Darwin, en passant par Martin Luther King et Picasso. Seuls 22 Belges figurent sur cette liste, dont la gynécologue et professeure Marleen Temmerman. Peter Carmeliet, pour le moment encore actif à Louvain, déménagera bientôt son laboratoire de 60 personnes pour s'installer au Danemark, où il pourra travailler plus longtemps et bénéficier d'un budget plus conséquent. Approchant de la retraite, il ne pourra plus continuer ses travaux en Belgique. Une situation à laquelle le professeur a fait brièvement référence dans son discours vendredi à Boston. La reconnaissance de l'académie américaine l'encourage à poursuivre ses efforts, quelles que soient les limites en matière de pension, a-t-il déclaré. (Belga)