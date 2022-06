La RDC accuse le Rwanda de "crimes de guerre" après le bombardement d'une école

(Belga) L'armée de la République démocratique du Congo a accusé vendredi le Rwanda d'avoir bombardé une école sur son territoire tuant deux enfants, dans ce qu'elle a qualifié de "crime de guerre" et de "crime contre l'humanité".

Dans un communiqué, l'armée a affirmé que les forces rwandaises ont bombardé vendredi après-midi deux zones dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la RDC. Des obus ont touché une école tuant deux garçons âgés de six et sept ans, a indiqué l'armée congolaise, tandis qu'un autre garçon a été blessé. Cette accusation fait suite à une déclaration du ministère rwandais de la Défense plus tôt vendredi, qui accusait l'armée congolaise d'avoir tiré deux roquettes contre son territoire. Vendredi, l'armée congolaise a nié avoir tiré des roquettes sur le Rwanda et laissé entendre que le Rwanda a attaqué son propre sol dans le but de "tromper" la communauté internationale. Les relations entre la RDC et le Rwanda sont tendues depuis l'arrivée massive dans l'est de la RDC de Hutus rwandais accusés d'avoir massacré des Tutsis lors du génocide rwandais de 1994. Les relations ont commencé à se dégeler après l'entrée en fonction du président de la RDC, Félix Tshisekedi, en 2019, mais une flambée de violence le mois dernier a ravivé les tensions. L'Union africaine, les Nations unies et d'autres ont lancé un appel au calme.