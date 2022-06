Prévisions météo: voici à quoi va ressembler le week-end

Aujourd'hui la journée débutera avec pas mal de champs nuageux mais le temps sera généralement sec. Dans le nord-ouest du pays, nous pourrions déjà bénéficier de belles périodes ensoleillées. Ensuite, davantage d'éclaircies se développeront mais, l'après-midi, une ondée ne sera pas exclue sur les hauteurs de l'Ardenne. Les maxima varieront de 18 degrés en Hautes-Fagnes à 24 degrés dans le centre du pays. Le vent deviendra modéré de secteur sud-ouest à ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps redeviendra sec partout et le ciel peu nuageux. Les températures redescendront vers des valeurs de 7 degrés en Ardenne et 14 degrés à la côte. Le vent modéré de secteur sud-ouest faiblira à nouveau dans l'intérieur du pays.