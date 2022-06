L'arum titan en fleur au Jardin botanique de Meise

(Belga) La "fleur" de l'arum titan a commencé à s'ouvrir ce samedi au Jardin botanique de Meise, a annoncé ce dernier dans un communiqué.

Une floraison encore plus exceptionnelle cette année car la fleur mesure 255 cm, soit davantage que les 237 cm du record précédent, qui remontait à 2016. C'est la 16e floraison de arum titan au Jardin botanique de Meise. L'arum titan est une espèce rare et endémique des forêts tropicales de Sumatra qui présente la plus grande inflorescence au monde. La floraison de l'arum titan dure environ 48 heures. Un spectacle visuel, bien sûr, mais aussi olfactif. La plante diffuse en effet une odeur caractéristique de viande avariée qui lui permet d'attirer les insectes pollinisateurs. "La floraison de cette espèce emblématique est aussi l'occasion d'attirer l'attention sur cette plante endémique et menacée de Sumatra dont l'habitat, les forêts tropicales humides, disparaissent dramatiquement à cause de la déforestation", souligne le Jardin botanique de Meise, dont l'accès sera étendu jusqu'à 21h00 durant les deux jours de floraison, ces samedi et dimanche. (Belga)