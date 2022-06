25 ans après l'affaire Dutroux, la "maison de l'horreur" n'existe plus: elle a été démolie

A Marcinelle, la maison de l'horreur n'existe plus. Surnommée la "maison de l'horreur", l'une des résidences du criminel belge Marc Dutroux --où il avait séquestré en 1995-96 plusieurs fillettes et jeunes filles-- a été démolie pour laisser place à un mémorial dédié aux victimes de la pédophilie. L'objectif est d'ériger d'ici fin 2023 un "jardin-mémorial" à la place de ce pâté de maisons devenu tristement célèbre dans tout le pays.

Ce projet de réhabilitation, qui concerne aussi un garage et la maison voisine de celle de Marc Dutroux, prévoit de préserver les caves, conformément au voeu des familles des victimes. Le chantier devrait durer encore plusieurs mois.

Il s'agit de la maison d'où avaient été libérées le 15 août 1996 Sabine et Laetitia, deux adolescentes de 12 et 14 ans que Marc Dutroux avait emmurées vivantes dans une cache. L'enquête sur les pires crimes pédophiles de Belgique a aussi établi que deux fillettes de 8 ans, retrouvées mortes de faim le surlendemain dans une autre résidence de Dutroux, avaient auparavant été détenues à Marcinelle. Julie et Mélissa avaient été enlevées en juin 1995, quatorze mois avant la macabre découverte.