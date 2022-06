Nadia Naji et Jeremie Vaneeckhout, nouveaux co-présidents de Groen

(Belga) Le tandem formé par Nadia Naji et Jeremie Vaneeckhout a été élu samedi à la présidence de Groen, le parti écologiste flamand. Ils ont remporté 57% des suffrages lors de l'élection présidentielle.

Les autres candidats Juan Benjumea et Elisabeth Meuleman ont décroché 35%, tandis que Jenna Boeve et Jad Zeitouni n'ont convaincu que 6% des électeurs. Pour la première fois, ceux-ci ont pu voter électroniquement. Plusieurs tours de scrutin étaient prévus, mais les lauréats n'en ont eu besoin que d'un seul pour s'imposer. Avec 7.000 votes comptabilisés, le taux de participation se monte à 38%. Nadia Naji et Jeremie Vaneeckhout prendront donc la succession de Meyrem Almaci en Dany Neudt à la tête de Groen. "Ceci est le début d'une nouvelle époque pour notre parti. Fidélité à nos idéaux, et beaucoup de respect envers nos prédécesseurs. Nous remercions les autres duos pour leur compétition sportive et les membres pour leur confiance", ont réagi les nouveaux élus. Nadia Naji est âgée de 30 ans et originaire de Molenbeek. Elle travaille actuellement comme collaboratrice au cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt. Son comparse Jeremie Vaneeckhout est lui âgé de 37 ans et vient d'Anzegem (Flandre occidentale). Il est actuellement député flamand mais fut déjà vice-président de Groen par le passé. "Les défis sociétaux sont énormes. Le monde politique aura une responsabilité énorme les années à venir. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être un parti qui reste dans son coin, ou qui se préoccupe trop de son ombre. C'est maintenant que le monde a besoin d'une politique progressiste convaincue", selon le nouveau duo élu à la tête de Groen. (Belga)