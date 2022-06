C'est le grand jour à Mons: après 2 ans d'absence, Saint-George fait face au Dragon ce dimanche

Ce dimanche, c'est le point d'orgue des festivités du Doudou, avec notamment le combat dit "Lumeçon" à 12h30 sur la Grand-Place de Mons.

C'est le grand jour à Mons ce dimanche. Après deux années d'absence en raison de la crise sanitaire, le combat appelé "Lumeçon" fait son grand retour sur la Grand-place. Dès 12h30, Saint-George fera face au Dragon. Un moment très attendu par les Montois.

Mais avant cela, la journée a commencé à 7h45 par la messe solennelle de la Trinité à la Collégiale. Suivront le cortège de Saint-Georges, la pose de la Châsse sur le Car d'Or, la sortie du "Dragon", la Procession du Car d'Or de la Rampe Sainte-Waudru vers le centre-ville. La célèbre montée du Car d'Or avant sa rentrée dans la Collégiale se déroulera à midi. C'est l'un des moments les plus spectaculaires à vivre ce dimanche. Cela se passe au pied de la Collégiale Sainte-Waudru. Ce char d'apparat de 2 tonnes remonte la rampe, tiré par 6 chevaux de trait et poussé par une foule très dense.

Pour éviter que quelqu'un ne passe en dessous, il s'agit de respecter certaines règles. "La tradition veut que les Montois poussent le Car d'Or. Nous leur demandons de respecter simplement de respecter cette tradition à la lettre. Poussez le Car d'Or, ne vous agglutinez pas sur les flancs. Ce sont les endroits les plus dangereux. On n'agrippe pas le Car d'Or ! Si on se pose sur les flancs, il y a un risque de glissade. Dans ce cas-là, les roues du Car d'Or peuvent faire pas mal de dégât. Quand on est à l'arrière du Car d'Or, on se respecte, on s'assure de pouvoir continuer la fête et on respecte aussi ce véhicule qui a plus de 4 siècles et auquel on tient beaucoup", détaille Emmanuel Godefroy, président de la Procession du Car d'Or.

La procession du Car d'Or démarre à 9h30. Environ 1.800 participants, répartis en une soixantaine de groupes, défilent en costumes d'époque dans les rues de la Cité ce dimanche. Et ces festivités rituelles se répéteront le dimanche 19 juin sur la Grand-place dans le cadre du "Petit Lumeçon" dont le but est de transmettre la tradition aux enfants. La remontée de la Châsse de Sainte-Waudru à la Collégiale ponctuera en fin d'après-midi la fin officielle de la Ducasse de Mons.