"Bonne fête des pères": la Ligue des familles souhaite allonger la durée du congé de paternité à 15 semaines

C'est la fête des pères ce dimanche ! Pour l'occasion, la Ligue des familles rouvre le débat sur le congé de paternité. L'association demande qu'il devienne obligatoire pour les papas et qu'il soit allongé à 15 semaines, tout comme le congé de maternité. Une façon d'en finir avec les inégalités entre les mères et les pères au sein du même foyer.

La fête des pères, c'est ce dimanche ! Vous avez peut-être été réveillé par une petite chanson préparée à l'école ou par un cadeau de vos enfants ce matin... Nous avons rencontré quelques papas pour qui ce rôle les tient particulièrement à cœur. "On le voit, il nous regarde avec ses yeux à moitié fermés et c'est juste du bonheur. C'est indescriptible", glisse Cédric, qui est depuis un peu plus de 2 ans l'heureux papa d'Amaury. Le petit garçon est venu chambouler sa vie et celle de sa compagne Marceline. "Le plus dur au final, c'est la fatigue, je pense, simplement avec les réveils nocturnes qui durent pendant un petit moment. Mais on sait que c'est passager, donc on fait l'effort. Ça finit par passer, puis après, ça roule", dit-il.

Devenir papa sonnait comme une évidence pour Cédric, tout comme Quentin. Il a franchi cette grande étape il y a 13 ans en devenant le papa de Judith, puis plus tard de Lorraine et Joachim. "C'est comme s'il y avait une espèce de couleur supplémentaire à la télévision", dit-il. Et ces papas sont aujourd'hui de plus en plus impliqués dans la vie de leurs enfants. Quentin le constate au quotidien : "Je vois que le nombre de papas qui vont conduire ou rechercher leur enfant à la crèche est beaucoup plus important qu'il y a une dizaine d'années, par exemple. Et je pense que c'était déjà plus important qu'il y a 20 ou 30 ans", note ce papa de 3 enfants.

Allonger le congé de paternité



Puisque les temps semblent changer, voilà une nouvelle qui devrait réjouir davantage ces jeunes papas friands de passer plus de temps avec leurs enfants : la Ligue des familles rouvre le débat sur le congé de paternité. L'association souhaite en effet que celui-ci devienne obligatoire pour les papas et qu'il soit allongé à 15 semaines, tout comme le congé de maternité. "Le but, ce n'est pas de faire peser une contrainte sur les pères. Il s'agit surtout de permettre à chaque père de prendre ce congé sans craindre des conséquences professionnelles négatives. À ce jour, il y a encore 13 % des pères qui ne prennent pas le congé paternité dans sa totalité. Alors qu'en parallèle, ils nous disent qu'ils aimeraient avoir 15 semaines comme les mamans. Le but est que les pères ne devraient plus aborder le sujet au travail. Le congé paternité serait alors une évidence", insiste Jean-Christophe Cocu, directeur général de la Ligue des familles.

C'est une façon, pour cette organisation, d'en finir avec les inégalités entre les mères et les pères au sein du même foyer.